"Досить принижуватися": російські гімнасти не хочуть повертатися на міжнародні змагання

В рф не хочуть погоджуватися із вимогами МОК

Головний тренер збірної Росії зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко закликала відмовитися від змагань у нейтральному статусі згідно з критеріями Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Про це вона заявила "Матч ТВ". За її словами, в неї мало надій на те, що Міжнародна федерація гімнастики допустить росіян і білорусів до змагань.

Тренер зазначила, що росіяни вже не виступали на чемпіонаті Європи, пропустили кваліфікацію на Олімпіаду і не допущені до чемпіонату світу, який був відбором на Ігри-2024.

"Ну, допустять нас, і що? Так, наступного року в нас є ще три етапи Кубка світу. Але МОК не зняв своїх критеріїв про допуск росіян. Ми все одно не погодимося на ці умови.

Досить нам принижуватися і стояти з простягнутою рукою. Вони й так вже вирішили прибрати росіян, і вони від цього рішення не відмовляться", — переконана Родіоненко.

Нещодавно чемпіонка Олімпіади-2006 з рф Світлана Журова заявила, що російські атлети не виступатимуть на Іграх 2024 року в Парижі.

При цьому міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер виступила категорично проти допуску спортсменів із рф та Білорусі на територію ФРН.

Раніше глава Асоціації літніх Олімпійських міжнародних федерацій Франческо Річчі Бітті заявив, що росіянам та білорусам не доведеться виступати проти війни в Україні, щоб змагатися.