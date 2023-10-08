"На нее смотреть страшно": в рф оскорбили американскую чемпионку

Россиян на чемпионат мира не пустили

Старший тренер сборной рф по спортивной гимнастике Валентина Родионенко глубоко опечалена победами американки Симоны Байлс на чемпионате мира в Антверпене (Бельгия). Накануне Родионенко рассказала, что в рф могут отказаться от иностранной музыки в спорте.

Соответсвующее заявление Родионенко приводит "Матч ТВ". Она считает, что американка в своих выступлениях выглядит безобразно и побеждает за счет "трудности". Накануне Байлс стала 21-кратной чемпионкой мира.

"Хочу высказать свое сожаление по поводу победы Байлс. Это же безобразие! Это что? Гимнастика? На нее же смотреть страшно! Как вы считаете, есть там какая‑то эстетика? Там смотреть просто не на что. У нее нет классного исполнения, одна трудность. Только за счет трудности она побеждает.

На этом чемпионате мира мы, к сожалению, не увидели ни одной гимнастки с высоким классом исполнения. Могу только отметить, разве что, китаянку на брусьях. Разочарование", – сказала Родионенко.

Ранее Родионенко заявила, что российские гимнасты не будут унижаться, а потому откажутся от международных турниров.

Напомним, недавно в украинской гимнастике прогремел громкий скандал.