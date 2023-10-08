"На неї дивитись страшно": в рф образили американську чемпіонку

Росіян на чемпіонат світу не пустили

Старший тренер збірної рф зі спортивної гімнастики Валентина Родіоненко глибоко засмучена перемогами американки Сімони Байлс на чемпіонаті світу в Антверпені (Бельгія). Напередодні Родіоненко розповіла, що в росії можуть відмовитися від іноземної музики у спорті.

Відповідну заяву Родіоненко наводить "Матч ТВ". Вона вважає, що американка у своїх виступах виглядає потворно і перемагає за рахунок "складності". Напередодні Байлс стала 21-разовою чемпіонкою світу.

"Хочу висловити свій жаль з приводу перемоги Байлс. Це ж неподобство! Це що? Гімнастика? На неї ж дивитися страшно! Як ви вважаєте, є там якась естетика? Там дивитися просто нема на що. У неї немає класного виконання, одна складність. Тільки за рахунок складності вона перемагає.

На цьому чемпіонаті світу ми, на жаль, не побачили жодної гімнастки із високим класом виконання. Можу тільки відзначити, хіба що китаянку на брусах. Розчарування”, – сказала Родіоненко.

Раніше Родіоненко заявила, що російські гімнасти не принижуватимуться, а тому відмовляться від міжнародних турнірів.

Нагадаємо, нещодавно в українській гімнастиці пролунав гучний скандал.