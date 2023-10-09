У рф не визнали результатів чемпіонату світу, адже туди не пустили росіян

Американка Сімона Байлс за відсутності представників країн-агресорів стала найтитулованішою гімнасткою в історії

Дворазова олімпійська чемпіонка, російська гімнастка Світлана Хоркіна не вважає справедливими перемоги американки Сімони Байлс на чемпіонаті світу-2023 зі спортивної гімнастики в Антверпені. Напередодні в рф образили американку.

Відповідний коментар Хоркіної наводить "СЕ". Світлана натякнула, що за відсутності росіян на змаганнях не можна вважати перемоги Байлс справедливими. Додамо, що російські гімнасти були усунені від міжнародних стартів після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

"Чи можна назвати перемогу Байлс справедливою? Я за рівну конкуренцію, рівні можливості. Неможливо відповісти на це питання. Ну, російської команди не було. Чинних олімпійських чемпіонів не було на старті, який називається чемпіонатом світу.

Чи завадили б наші спортсмени Сімоні Байлс виграти? Вони не дали можливості цієї. Я не те, що точно сказати не можу, я навіть прокоментувати це не можу", — заявила Хоркіна.

Один із виступів Байлс на ЧС-2023

Раніше старший тренер збірної рф зі спортивної гімнастики заявила, що росіяни не принижуватимуться і не виступатимуть під нейтральним прапором.

Нагадаємо, російським спортсменам хочуть заборонити використовувати для своїх виступів іноземну музику.