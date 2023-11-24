"Навредила Украине": гимнастку вышвырнули из сборной после слов о Польше

Спортсменка объяснила все "психологическим срывом"

Украинскую гимнастку Владу Никольченко исключили из состава сборной Украины по художественной гимнастике после ее выпада в сторону Польши и поляков.

Об этом Tribuna.ua рассказал исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Матвей Бидный. Он отметил, что слова гимнастки не могли остаться без реакции, ведь она навредила стране.

"Каждый спортсмен национальной сборной Украины, который имеет честь представлять страну в мире, должен осознавать уровень своей ответственности.

В то время, когда президент и правительство страны прилагают невероятные усилия на международной арене, консолидируя поддержку других стран, наша задача – показывать миру, что Украинцы – зрелый, состоятельный, мудрый народ, достойный быть полноправным членом цивилизованного общества.

В этих условиях публичный эмоциональный месседж, который позволила себе бывшая член национальной сборной, вредна для нашей страны, недопустима и не может остаться без нашей реакции", – сказал Бидный.

Напомним, Никольченко, находясь в Польше, написала в Instagram что "ненавидит эту страну и живущих там людей". Позже спортсменка извинилась, обїяснив свое поведение, психологическим срывом.

Влада Никольченко извинилась

После того как спортсменка узнала о своем исключении она опубликовала сторис в Instagram.

Влада Никольченко опубликовала патриотическую сторис

Никольченко является бронзовой призершей чемпионата мира и Европы, а также двукратной обладательницей "бронзы" Европейских игр. Также на ее счету несколько побед уровня Гран-при.

Выступление Влады в Варшаве

Отметим, Польша является стратегическим партнером Украины, однако в начале ноября поляки ввели блокаду на границе с Украиной, заблокировав движение грузовиков на нескольких пунктах пропуска.

Детальнее о ситуации на польско-украинской границе и блокаде читайте в материале "Телеграфа" "Водители живут в фурах, а протестующие не знают, чего хотят: репортаж "Телеграфа" с польско-украинской границы (фото, видео)".

Блокада может растянуться на два месяца – до января 2024 года. Причина недовольства поляков в том, что украинские транспортники в Европе якобы создают излишнюю активность, тем самым лишая заработка польских водителей.