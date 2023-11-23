Белый борщ, вермишель со вкусом гороха и шпроты в томате: чем еще удивляют супермаркеты в Польше

Пришло время для гастро-путешествия

Польская кухня достаточно разнообразная, сытная и калорийная. Она в некоторой степени перекликается с украинской, однако имеет оригинальные отличительные черты и особенности.

Мы решили рассказавть читателям "Телеграфа" об интересных польских продуктах, которые практически не встречаются на полках украинских супермаркетов. Некоторые из них наверняка вас удивят и откроют кухню наших ближайших соседей с необычной стороны.

Так, среди супов особой популярностью у поляков пользуются журек, куриный бульон, томатный суп, рассольник, грибной суп и борщ. В Польше очень распространены "заготовки" для приготовления первых блюд — это уже готовые концентраты, которые облегчают процесс варки и отнимают меньше времени.

"Заготовки" для первых блюд

Вы с легкостью сможе приобрести концентрированную основу для журека, томатного супа, классического бульона, борща и так далее. Бульоны могут продаваться как в жидком виде, так и в виде густой концентрированной пасты.

К слову, журек — это традиционный польский суп, который готовят на основе ржаной закваски с добавлением свиных колбасок, яиц и овощей. Его практически всегда подают очень оригинально — в буханке хлеба.

Традиционная подача журека

Жидкая заготовка для журека

Жидкая заготовка для журека

Жидкая заготовка для красного борща

Концентрат для приготовления борща

Концентрат для бульона

Интересно, что часто здесь можно встретить белый борщ, который считается исключительно польским блюдом. Его варят в повседневной жизни, но именно это блюдо также принято подавать в качестве пасхального угощения и он варится без "улучшителей" цвета, так как символизирует чистоту и невинность.

Белый борщ

Концентрат юля белого и красного борща

Белый борщ здесь можно найти даже в формате быстрорастворимого первого блюда — аналога привычной нам "горячей кружки".

Белый борщ качестве быстрорастворимого первого блюда

К специфическим блюдам польской кухни относятся фляки — это густой наваристый суп из рубцов — передней части говяжьего желудка.

Данное блюдо считается национальным и пользуется большой популярностью. Наиболее распространённый состав включает в себя говяжьи рубцы и специи. Часто этот суп едят утром после застолий как облегчающее похмелье и восстанавливающее силы блюдо.

Поэтому найти свежие рубцы можно в каждом магазине. Также пользуется спросом и уже готовые фляки в банках.

Фляки продаются во всех магазинах

Фляки

Готовые фляки

Необычно выглядят на полках супермаркетов и перетертые соленые/квашенные огурцы, которые напоминают кашу. Данная заготовка используется для приготовления еще одного классического блюда польской кухни — огуречного супа.

Перетертые соленые огурцы

Поляки очеь любят привычную нам сельдь, однако готовят ее в своем, неповторимом и оригинальном, стиле. Так, в супермаркетах большим спросом пользуется селедка в различных густых соусах и заправках.

Здесь вы встретите сельдь в сметанном соусе, в соусе с укропом и солеными огурцами, в грибном и густом томатном соусах, а также "жаренную" сельд в уксусном маринаде.

Сельдь в сметанном соусе

Сельдь в сметанном соусе с укропом

Сельдь в сметанном соусе

Сельдь в грибном соусе

"Жареная" сельд в уксусном маринаде.

Кроме этого в Польше очень популярны рыбные консервы в томатном соусе. Здесь есть шпроты, макрель (семейство скумбриевых) и сардинки в густом томатном соусе, что выглядит достаточно необычно.

Также можно встретить польское блюдо "сельдь по-гречески": это рыба в густом томатном соусе с овощами и специями (иногда — с добавлением уксуса).

Сельдь по-гречески

Макрель в томате

Шпроты в томате

Стоит отметить, что в Польше пользуется большой популярностью замороженная продукция, которую можно приготовить дома в течение получаса. Это экономит время, что очень ценят местные.

Среди замороженных продуктов можно выделить замороженный картофель-фри, который идет уже с добавлением растительного масла. Его необходимо просто положить на разогретую сковороду и пожарить.

Такой картофель получается сверху хрустящим и мягким внутри, а также он не разламывается и не превращается в "кашу" во время перемешивания.

Замороженная картошка бывает в форме длинных и коротких "палочек", рифленных брусочков и половинок.

Замороженный картофель

Картошка-фри будет готова у вас дома

Замороженные полуфабрикаты также очень популярны. Всегда можно найти пиццу на любой вкус, куриные и рыбные наггетсы, картофельные оладьи ("драники"), вареники и в последнее время — пельмени.

Интересно, что в составе всех вареников или "пирогов" всегда есть творог. Так, впервые пробовать вареники с картофелем или грибами, в начинке которых есть творог — это очень необычно.

Пироги с картошкой и творогом

Замороженные полуфабрикаты

Также часто встречаются охлажденные суши, однако они не полузуются особым спросом.

Охлажденные суши

Есть и очищенный готовый картофель в специях или же без них, который можно приготовить за две минуты в микроволновке или же за 5-7 минут на свовороде. Его также можно поджарить на мангале или запечь в духовке. Все зависит от ваших предпочтений, но этот картофель точно приготовится намного быстрее, чем сырой.

Также можно найти много готовой охложденой продукции, которая придется по вкусу каждому. Здесь есть блины, паста собственного производства, галушки, крокеты, котлеты для бургеров, блины и еще много всего интересного:

Готовая охлажденная продукция

Готовая охлажденная продукция

Готовая охлажденная продукция

Еще из несвойственных украинцам продуктов можно выделить специфический польский аналог соевого соуса — он практически такой же по вкусу, как и оригинальный, но имеет ярко выраженный привкус петрушки. Используют его в качестве приправы для супов.

Необычная "соевая" приправа

Также в Польше можно найти очень разнообразную лапшу быстрого приготовления с невероятными вкусами. Здесь есть лапша со вкусом горохового супа, красного борща, томатов с петрушкой и даже соленых огурцов.

Вермишель на любой вкус

"Гороховый суп" с майораном

Очень практичным и необычным десертом в Польше являются кексы-маффины, которые можно приготовить буквално за 30 — 40 минут. В упаковке есть все необходимое: формы для выпекания, начинка/ глазурь для украшения и сухая смесь — тесто. Вам необходимо лишь добавить пару яиц, молоко/воду и масло. Такие кексы получаются очень воздушными и вкусными.

Кексы будут готовы очень быстро

Кексы будут готовы очень быстро

Кексы будут готовы очень быстро

Как видите, польские супермаркеты умеют удивлять необычными продуктами, которые многим могут показаться странными. Однако если углубиться в традиции и историю польской кухни, то станет понятно насколько она многогранна и своебразна.

И если правильно приготовить и употребить все приведенные выше продукты, то национальная кухня Польши сможет произвести неизгладимое впечатление на каждого из нас.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько стоят продукты в супермаркетах Польши и Украины и где реально дешевле. Сравнение цен на продукты питания в Украине и Польше — это достаточно популярная тема для обсуждений. Многие убеждены, что цены в соседней стране намного демократичнее, нежели в Украине.