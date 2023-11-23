Білий борщ, вермішель зі смаком гороху та шпроти в томаті: чим ще дивують супермаркети в Польщі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Настав час для гастро-подорожі
Польська кухня досить різноманітна, ситна та калорійна. Вона певною мірою перегукується з українською, проте має оригінальні відмінні риси та особливості.
Ми вирішили розповісти читачам "Телеграфа" про цікаві польські продукти, які практично не зустрічаються на полицях українських супермаркетів. Деякі з них, напевно, вас здивують і відкриють кухню наших найближчих сусідів з незвичайного боку.
Так, серед супів особливою популярністю у поляків користується журек, курячий бульйон, томатний, огірковий та грибний супи, а також борщ. У Польщі дуже поширені "заготовки" для приготування перших страв — це вже готові концентрати, які полегшують процес приготування та віднімають у вас набагато менше часу.
Ви легко зможете придбати концентровану основу для журека, томатного супу, класичного бульйону, борщу і так далі. Бульйони можуть продаватися як у рідкому вигляді, так і у вигляді концентрованої густої пасти.
До речі, журек — це традиційний польський суп, який готують на основі житньої закваски з додаванням жирник ковбасок, яєць та овочів. Його практично завжди подають дуже оригінально – у буханці хліба.
Цікаво, що часто можна зустріти білий борщ, який вважається виключно польською стравою. Його варять у повсякденному житті, але саме цю страву також прийнято подавати як пасхальне частування і вона вариться без "покращувачів" кольору, оскільки символізує чистоту та невинність.
Білий борщ тут можна знайти навіть у форматі швидкорозчинної першої страви — аналога звичної нам "гарячої кружки".
До специфічних страв польської кухні відносяться фляки – це густий наваристий суп із рубців – передньої частини яловичого шлунка.
Ця страва вважається національною і користується великою популярністю. Найбільш поширений склад супа включає яловичі рубці і спеції. Часто цей суп їдять вранці після застіль як страву, що відновлює сили.
Тому знайти свіжі рубці можна у кожному магазині. Також мають попит і вже готові фляки в банках.
Незвичайно виглядають на полицях супермаркетів перетерті солоні/квашені огірки, які нагадують кашу. Ця заготівля використовується для приготування ще однієї класичної страви польської кухні — огіркового супу.
Поляки дуже люблять знайомий нам оселедець, проте готують його у своєму, неповторному та оригінальному, стилі. Так, у супермаркетах великим попитом користується оселедець у різних густих соусах та заправках.
Тут ви зустрінете оселедець у сметанному соусі, в соусі з кропом та солоними огірками, у грибному та густому томатному соусах, а також "смажений" оселедець в оцтовому маринаді.
Крім цього, у Польщі дуже популярні рибні консерви в томатному соусі. Тут є шпроти, макрель (родина скумбрієвих) і сардинки в густому соусі томатному, що виглядає досить незвичайно.
Також можна зустріти польську страву "оселедець по-грецьки": це риба в густому томатному соусі з овочами та спеціями (іноді — з додаванням оцту).
Варто зазначити, що у Польщі користується великою популярністю заморожена продукція, яку можна приготувати вдома протягом півгодини. Це заощаджує час, що дуже цінують місцеві.
Серед заморожених продуктів можна виділити заморожену картопля-фрі, яка йде вже з додаванням олії. Її потрібно просто покласти на розігріту сковороду і посмажити.
Така картопля виходить зверху хрумкою і м’якою всередині, а також вона не розламується і не перетворюється на "кашу" під час перемішування.
Заморожена картопля буває у формі довгих і коротких "паличок", рифлених брусочків і половинок.
Заморожені напівфабрикати також дуже популярні. Завжди можна знайти піцу на будь-який смак, курячі та рибні нагетси, картопляні оладки (деруни), вареники і останнім часом — пельмені.
Цікаво, що у складі всіх вареників чи "пирогів" завжди є сир. Так, вперше куштувати вареники з картоплею чи грибами, у начинці яких є сир – це дуже незвичайно.
Також часто зустрічаються охолоджені суші, проте вони не мають особливого попиту.
Є і очищена готова картопля в спеціях або без них, яку можна приготувати за дві хвилини в мікрохвильовій печі або за 5-7 хвилин на пательні.
Її також можна підсмажити на мангалі або запекти в духовці. Все залежить від ваших уподобань, але ця картопля точно приготується набагато швидше, ніж сира.
Також можна знайти багато готової оходженої продукції, яка буде смакувати кожному. Тут є млинці, паста власного виробництва, галушки, крокети, котлети для бургерів, млинці та ще багато цікавинок:
Ще з невластивих українцям продуктів можна виділити специфічний польський аналог соєвого соусу — він практично такий самий до смаку, як і оригінальний, але має яскраво виражений смак петрушки. Використовують його як приправу для супів.
Також у Польщі можна знайти дуже різноманітну локшину швидкого приготування із неймовірними смаками. Тут є локшина зі смаком горохового супу, червоного борщу, томатів із петрушкою та навіть солоних огірків.
Дуже практичним та незвичайним десертом у Польщі є кекси-мафіни, які можна приготувати буквально за 30 – 40 хвилин. В упаковці є все необхідне: форми для випікання, начинка/ глазур для прикраси та суха суміш – тісто.
Вам необхідно лише додати пару яєць, молоко/воду та олію. Такі кекси виходять дуже повітряними та смачними.
Як бачите, польські супермаркети вміють дивувати незвичайними продуктами, які багатьом можуть видатися дивними. Однак якщо заглибитись у традиції та історію польської кухні, то стане зрозуміло наскільки вона багатогранна та своєрідна.
І якщо правильно приготувати та вживати всі наведені вище продукти, то національна кухня Польщі зможе справити незабутнє враження на кожного з нас.
Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі та України та де реально дешевше. Порівняння цін на продукти харчування в Україні та Польщі – це досить популярна тема для обговорень. Багато хто переконаний, що ціни в сусідній країні набагато демократичніші, ніж в Україні.