Білий борщ, вермішель зі смаком гороху та шпроти в томаті: чим ще дивують супермаркети в Польщі

Настав час для гастро-подорожі

Польська кухня досить різноманітна, ситна та калорійна. Вона певною мірою перегукується з українською, проте має оригінальні відмінні риси та особливості.

Ми вирішили розповісти читачам "Телеграфа" про цікаві польські продукти, які практично не зустрічаються на полицях українських супермаркетів. Деякі з них, напевно, вас здивують і відкриють кухню наших найближчих сусідів з незвичайного боку.

Так, серед супів особливою популярністю у поляків користується журек, курячий бульйон, томатний, огірковий та грибний супи, а також борщ. У Польщі дуже поширені "заготовки" для приготування перших страв — це вже готові концентрати, які полегшують процес приготування та віднімають у вас набагато менше часу.

"Заготовки" для перших страв

Ви легко зможете придбати концентровану основу для журека, томатного супу, класичного бульйону, борщу і так далі. Бульйони можуть продаватися як у рідкому вигляді, так і у вигляді концентрованої густої пасти.

До речі, журек — це традиційний польський суп, який готують на основі житньої закваски з додаванням жирник ковбасок, яєць та овочів. Його практично завжди подають дуже оригінально – у буханці хліба.

Традиційне подання журеку

Рідка заготовка для журеку

Рідка заготовка для журеку

Рідка заготовка для червоного борщу

Концентрат для приготування борщу

Концентрат для бульйону

Цікаво, що часто можна зустріти білий борщ, який вважається виключно польською стравою. Його варять у повсякденному житті, але саме цю страву також прийнято подавати як пасхальне частування і вона вариться без "покращувачів" кольору, оскільки символізує чистоту та невинність.

Білий борщ

Концентрат юля білого та червоного борщу

Білий борщ тут можна знайти навіть у форматі швидкорозчинної першої страви — аналога звичної нам "гарячої кружки".

Білий борщ як швидкорозчинна перша страва

До специфічних страв польської кухні відносяться фляки – це густий наваристий суп із рубців – передньої частини яловичого шлунка.

Ця страва вважається національною і користується великою популярністю. Найбільш поширений склад супа включає яловичі рубці і спеції. Часто цей суп їдять вранці після застіль як страву, що відновлює сили.

Тому знайти свіжі рубці можна у кожному магазині. Також мають попит і вже готові фляки в банках.

Фляки продаються у всіх магазинах

Фляки

Готові фляки

Незвичайно виглядають на полицях супермаркетів перетерті солоні/квашені огірки, які нагадують кашу. Ця заготівля використовується для приготування ще однієї класичної страви польської кухні — огіркового супу.

Перетерті солоні огірки

Поляки дуже люблять знайомий нам оселедець, проте готують його у своєму, неповторному та оригінальному, стилі. Так, у супермаркетах великим попитом користується оселедець у різних густих соусах та заправках.

Тут ви зустрінете оселедець у сметанному соусі, в соусі з кропом та солоними огірками, у грибному та густому томатному соусах, а також "смажений" оселедець в оцтовому маринаді.

Оселедець у сметанному соусі

Оселедець у сметанному соусі з кропом

Оселедець у сметанному соусі

Оселедець у грибному соусі

"Смажена" оселедець в оцтовому маринаді.

Крім цього, у Польщі дуже популярні рибні консерви в томатному соусі. Тут є шпроти, макрель (родина скумбрієвих) і сардинки в густому соусі томатному, що виглядає досить незвичайно.

Також можна зустріти польську страву "оселедець по-грецьки": це риба в густому томатному соусі з овочами та спеціями (іноді — з додаванням оцту).

Оселедець по-грецьки

Макрель у томаті

Шпроти у томаті

Варто зазначити, що у Польщі користується великою популярністю заморожена продукція, яку можна приготувати вдома протягом півгодини. Це заощаджує час, що дуже цінують місцеві.

Серед заморожених продуктів можна виділити заморожену картопля-фрі, яка йде вже з додаванням олії. Її потрібно просто покласти на розігріту сковороду і посмажити.

Така картопля виходить зверху хрумкою і м’якою всередині, а також вона не розламується і не перетворюється на "кашу" під час перемішування.

Заморожена картопля буває у формі довгих і коротких "паличок", рифлених брусочків і половинок.

Заморожена картопля

Картопля-фрі буде готова у вас вдома

Заморожені напівфабрикати також дуже популярні. Завжди можна знайти піцу на будь-який смак, курячі та рибні нагетси, картопляні оладки (деруни), вареники і останнім часом — пельмені.

Цікаво, що у складі всіх вареників чи "пирогів" завжди є сир. Так, вперше куштувати вареники з картоплею чи грибами, у начинці яких є сир – це дуже незвичайно.

Пироги з картоплею та сиром

Заморожені напівфабрикати

Також часто зустрічаються охолоджені суші, проте вони не мають особливого попиту.

Охолоджені суші

Є і очищена готова картопля в спеціях або без них, яку можна приготувати за дві хвилини в мікрохвильовій печі або за 5-7 хвилин на пательні.

Її також можна підсмажити на мангалі або запекти в духовці. Все залежить від ваших уподобань, але ця картопля точно приготується набагато швидше, ніж сира.

Також можна знайти багато готової оходженої продукції, яка буде смакувати кожному. Тут є млинці, паста власного виробництва, галушки, крокети, котлети для бургерів, млинці та ще багато цікавинок:

Готова оходжена продукція

Готова оходжена продукція

Готова оходжена продукція

Ще з невластивих українцям продуктів можна виділити специфічний польський аналог соєвого соусу — він практично такий самий до смаку, як і оригінальний, але має яскраво виражений смак петрушки. Використовують його як приправу для супів.

Незвичайна "соєва" приправа

Також у Польщі можна знайти дуже різноманітну локшину швидкого приготування із неймовірними смаками. Тут є локшина зі смаком горохового супу, червоного борщу, томатів із петрушкою та навіть солоних огірків.

Вермішель на будь-який смак

"Гороховий суп" із майораном

Дуже практичним та незвичайним десертом у Польщі є кекси-мафіни, які можна приготувати буквально за 30 – 40 хвилин. В упаковці є все необхідне: форми для випікання, начинка/ глазур для прикраси та суха суміш – тісто.

Вам необхідно лише додати пару яєць, молоко/воду та олію. Такі кекси виходять дуже повітряними та смачними.

Кекси будуть готові дуже швидко

Кекси будуть готові дуже швидко

Кекси будуть готові дуже швидко

Як бачите, польські супермаркети вміють дивувати незвичайними продуктами, які багатьом можуть видатися дивними. Однак якщо заглибитись у традиції та історію польської кухні, то стане зрозуміло наскільки вона багатогранна та своєрідна.

І якщо правильно приготувати та вживати всі наведені вище продукти, то національна кухня Польщі зможе справити незабутнє враження на кожного з нас.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштують продукти у супермаркетах Польщі та України та де реально дешевше. Порівняння цін на продукти харчування в Україні та Польщі – це досить популярна тема для обговорень. Багато хто переконаний, що ціни в сусідній країні набагато демократичніші, ніж в Україні.