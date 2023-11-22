"Ненавижу всей душой": украинская гимнастка устроила международный скандал

Спортсменку уже пообещали наказать

Известная украинская гимнастка Влада Никольченко оказалась в центре скандала. Девушка негативно высказалась о Польше, а также о местных жителях.

В своем Instagram спортсменка написала, что ненавидит поляков и Польшу. Пост она опубликовала, когда находилась в аэропорту Варшавы.

Бронзовая призерка чемпионата мира и Европы рассказала своим подписчикам, что в Польше ей испортили настроение.

"Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего — людей, которые здесь живут. Я здесь только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт", — написала спортсменка.

К слову, совсем скоро на слова украинки ответил бывший генеральный секретарь Федерации гимнастики Польши Петр Дец. Он обратил внимание на то, что Никольченко в ноябре проводила мастер-класс в Варшаве и принимала участие в турнире "Варшавская осень-2023".

"Очень надеюсь, что ей не придется снова проходить через польский ужас и никогда не будет вынуждена снова ступить в Польшу, даже на мгновение, путешествуя в экзотические места", — отметил он.

Также Дец написал, что уже получил извинения от Украинской федерации гимнастики.

Позже на странице Украинской федерации гимнастики в Facebook написали, что в отношении Никольченко открыто дисциплинарное дело.

Сама спортсменка позже также прокомментировала свои слова. Она заявила, что у нее случился психологический срыв на фоне войны в Украине.

"Это была ситуативная эмоция, о которой я жалею, не хотела никого обидеть. Пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Это говорила не я, а эмоции во мне. Простите", – написала спортсменка.

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