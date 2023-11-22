"Ненавиджу всією душею": українська гімнастка влаштувала міжнародний скандал

Спортсменку вже пообіцяли покарати

Відома українська гімнастка Влада Нікольченко опинилася у центрі скандалу. Дівчина негативно висловилася про Польщу, а також місцевих жителів.

У своєму Instagram спортсменка написала, що ненавидить поляків та Польщу. Посаду вона опублікувала, коли перебувала в аеропорту Варшави.

Бронзова призерка чемпіонату світу та Європи розповіла своїм передплатникам, що у Польщі їй зіпсували настрій.

"Зіпсували настрій з ранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", — написала спортсменка.

До речі, незабаром на слова українки відповів колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Петро Дец. Він звернув увагу на те, що Нікольченко у листопаді проводила майстер-клас у Варшаві та брала участь у турнірі "Варшавська осінь-2023".

"Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити до Польщі, навіть на мить, мандруючи екзотичними місцями", — зазначив він.

Також Дец написав, що вже отримав вибачення від Української федерації гімнастики.

Пізніше на сторінці Української федерації гімнастики у Facebook написали, що стосовно Нікольченко відкрито дисциплінарну справу.

Сама спортсменка згодом також прокоментувала свої слова. Вона заявила, що вона мала психологічний зрив на тлі війни в Україні.

"Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені. Вибачте", — написала спортсменка.

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