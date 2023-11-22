Рус

"Ненавиджу всією душею": українська гімнастка влаштувала міжнародний скандал

Автор
Максим Яценко Максим Яценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
529
Влада Нікольченко їздила на турнір до сусідньої країни Новина оновлена 22 листопада 2023, 09:17
Влада Нікольченко їздила на турнір до сусідньої країни. Фото Instagram/Влада Нікольченко

Спортсменку вже пообіцяли покарати

Відома українська гімнастка Влада Нікольченко опинилася у центрі скандалу. Дівчина негативно висловилася про Польщу, а також місцевих жителів.

У своєму Instagram спортсменка написала, що ненавидить поляків та Польщу. Посаду вона опублікувала, коли перебувала в аеропорту Варшави.

Бронзова призерка чемпіонату світу та Європи розповіла своїм передплатникам, що у Польщі їй зіпсували настрій.

"Зіпсували настрій з ранку. Ненавиджу цю країну всією душею, а найбільше людей, які тут живуть. Я тут тільки тому, що в моїй рідній Україні закрили аеропорт", — написала спортсменка.

До речі, незабаром на слова українки відповів колишній генеральний секретар Федерації гімнастики Польщі Петро Дец. Він звернув увагу на те, що Нікольченко у листопаді проводила майстер-клас у Варшаві та брала участь у турнірі "Варшавська осінь-2023".

"Дуже сподіваюся, що їй не доведеться знову проходити через польський жах і ніколи не буде змушена знову ступити до Польщі, навіть на мить, мандруючи екзотичними місцями", — зазначив він.

Також Дец написав, що вже отримав вибачення від Української федерації гімнастики.

Пізніше на сторінці Української федерації гімнастики у Facebook написали, що стосовно Нікольченко відкрито дисциплінарну справу.

Сама спортсменка згодом також прокоментувала свої слова. Вона заявила, що вона мала психологічний зрив на тлі війни в Україні.

"Це була ситуативна емоція, про яку я шкодую, не хотіла нікого образити. Будь ласка, не приймайте це на свій рахунок. Це говорила не я, а емоції в мені. Вибачте", — написала спортсменка.

Раніше "Телеграф" писав про те, що відома українська тенісистка вийшла заміж.

Теги:
#Польща #Скандал #Гімнастика #Влада Никольченко