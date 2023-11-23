Инвестиционный банкир, блогер Сергей Фурса рассказал о борьбе за деньги, коррупции и настроениях в обществе

Нельзя говорить, что европейцы мудаки из-за того, что определенная группа отстаивающих свои интересы людей блокирует границу Украины. Нельзя говорить, что общество забыло о войне, если некоторые мудаки, которые и до войны были мудаками, ведут себя как мудаки.

Некоторые польские перевозчики блокируют границу с Украиной, создавая проблемы для украинского бизнеса. Приятно ли это? Нет. Но. Это никоим образом не свидетельствует об отношении Польши или ЕС, или граждан ЕС к Украине. Это просто борьба за деньги определенной группы людей, отстаивающих свои экономические интересы. И это постоянно происходит в ЕС. Нам просто нужно это принять и к этому привыкать. Фермеры во Франции могут прийти и перекрыть дороги в самой Франции, потому что они борются за деньги. Это не говорит, что они хорошие люди. Или плохие. Просто деньги – это важно. И они борются за свой интерес. И также будут бороться с украинским входом в ЕС, пытаясь сохранить свои дотации. Это нормально. Мы увидим еще много серий этого сериала. И сейчас серия о перевозчиках. Которые хотят сохранить этот уровень дохода. И, конечно, не хотят видеть украинских конкурентов. Но это лишь их экономический интерес, и, конечно, они должны за него бороться.

А главное – это не значит, что нас не ждут в ЕС. Это значит, что нужно быть взрослыми.

Некоторые украинские коррупционеры и мажоры покупают много новых премиум авто. Устраивают гулянки. И война их не останавливает. Значит ли это, что общество отдаляется от армии? Значит ли это, что общество бросило своих солдат? Нет. Нельзя делать оценку всего общества, основываясь на поведении определенной группы людей. Которые и до войны были негодяями. Удивляет ли нас, что они и во время войны остаются такими? Конечно, нет. Если кого-то да – тоже нужно повзрослеть. Ведь негодяй во время войны перевоспитывается только в комиксах Марвел. И то не всегда. Если коррупционер воровал до войны, то он продолжит это делать и во время войны. Но есть ли они отражением всего общества? Конечно, нет. Вели себя эти люди таким образом до войны? Да, конечно. Или мы забыли?

Поэтому - приятно ли видеть так много люксовых авто, которые завозятся в Украину во время войны, увеличивая импорт заодно? Нет. Но есть ли какое-то быстрое решение, чтобы перевоспитать таких людей? Быстро – нет. Есть постепенное увеличение эффективности антикоррупционной системы и постоянный контроль журналистов, подсвечивающих каждого такого негодяя. И да, каждый раз видеть очередную рожу, которая никогда бы не смогла заработать честно, в новеньком "Бентли" неприятно. Но это и есть лечение проблемы. Как бы парадоксально это ни звучало.

Потому что когда о коррупции молчат, это не значит, что ее нет. И когда о коррупции говорят постоянно, это не значит, что ее больше, чем там, где о ней нельзя говорить. И если украинское общество привыкло толерантно относиться к коррупции, что, конечно, плохо, то это не значит, что это общество забыло о войне и бросило своих военных. Это другая проблема. И очень не корректно демотивировать военных, рассказывая про мирный тыл как про набор людей, которые все забыли о войне и коррупционерах.

Во время войны и после войны будет многое, что будет разделять нас внутри. Как будет и много пророссийских сил, которые станут говорить, что Европа нам не нужна и нам нужен свой путь. Это будут реальные проблемы. И даже понимая выехавших людей, тебе все равно неприятно смотреть на трибуны стадиона в Германии, заполненного болельщиками. Будет много линий раскола. Потому что будет очень разный опыт у разных социальных групп. Между теми, кто воевал, и теми, кто был в тылу, между теми, кто был в Украине, и теми, кто уехал. Очень много точек раскола. И не нужно самим создавать новые. Зачем нам самим усугублять свои проблемы?

Источник: Facebook-страница Сергея Фурсы