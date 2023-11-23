Поляки расширяют блокаду Украины: заблокирован еще один пункт пропуска

Ситуация становится хуже с каждым днем

Поляки расширили блокаду на границе с Украиной. С польской стороны заблокировано движение грузовиков перед пунктом пропуска "Медика".

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. Отмечается, что на территории Польши на дороге перед пунктом пропуска "Медика" (Республика Польша), смежном с украинским пунктом пропуска "Шегини", началось блокирование движения грузовых транспортных средств.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что в связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд. Также отмечается, что блокировка движения может продолжаться с 23 по 26 ноября.

По данным украинских пограничников, на этом направлении сейчас въезда в Украину на территории Польши ожидают около 1400 грузовиков. В то же время, отмечается, что организаторы забастовки на территории Польши не планируют препятствовать движению автобусов и легкового транспорта.

Пограничники Украины принимают меры по отслеживанию ситуации, уточнению взаимодействия с польскими коллегами относительно порядка дальнейшего пропуска грузового автотранспорта и категории грузов, которые будут пропускаться через границу.

Пункт пропуска "Шегини – Медика" на карте

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта в пунктах пропуска "Краковец – Корчёва", "Рава-Русская – Гребенное" и "Ягодин – Дорогуск". В связи с чем, по состоянию на утро 23 ноября, на этих направлениях со стороны смежной стороны въезда в Украину ожидают 2600 грузовиков.

Ранее сообщалось, что заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска "Шегини — Медика" должны были польские фермеры. С 23 ноября более 100 фермеров из польской организации "Преданная деревня" собирались выйти на трехдневную акцию протеста.

Детальнее о ситуации на польско-украинской границе и блокаде читайте в материале "Телеграфа" "Водители живут в фурах, а протестующие не знают, чего хотят: репортаж "Телеграфа" с польско-украинской границы (фото, видео)".

Напомним, что в начале ноября польские перевозчики заявили, что намерены заблокировать границу с Украиной для грузовиков. Акция может растянуться на два месяца – до января 2024 года. Причина в том, что украинские транспортники в Европе якобы создают излишнюю активность, тем самым лишая заработка польских водителей.

Из-за забастовки на границе умер украинский водитель. 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы, но так и не дождался. Кроме того, 23 ноября в Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель.