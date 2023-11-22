Чем дольше, тем хуже: как могут вырасти цены из-за польской забастовки на границе

Ситуация становится хуже с каждым днем

Ситуация на украинско-польской границе, где с 7 ноября польские перевозчики начали забастовки на трех пропускных пунктах "Ягодин-Дорохуск", "Рава-Русская-Хребене" и "Краковец-Корчева", становится хуже с каждым днем. Ведь, чем дольше это будет продолжаться, тем хуже будет для украинских потребителей.

Чем именно в комментарии "Телеграфу" рассказал глава концерна "Ярослав" (легкая промышленность) Александр Барсук. Он объяснил, что чем длиннее граница будет оставаться заблокированной, тем быстрее будет таять ассортимент в украинских магазинах.

"А цены на доставку могут увеличить стоимость всех товаров как минимум на 5%", — говорит он.

Больше о забастовке поляков, а также последствиях для Украины, вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Цены будут расти: грозит ли Украине дефицит товаров из-за польской забастовки".

Напомним, ранее мы писали о том, что корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на украинско-польской границе и показал, как там обстоит ситуация. Его репортаж с места событий вы можете увижеть, перейдя по ссылке.