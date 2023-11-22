Чим довше, тим гірше: як можуть зрости ціни через польський страйк на кордоні

Ситуація стає гіршою з кожним днем

Ситуація на українсько-польському кордоні, де з 7 листопада польські перевізники розпочали страйки на пропускних пунктах "Ягодин-Дорохуськ", "Рава-Руська-Хребене" та "Краківець-Корчова", стає гіршою з кожним днем. Адже чим довше це продовжуватиметься, тим гірше буде для українських споживачів.

Чим саме у коментарі "Телеграфу" розповів голова концерну "Ярослав" (легка промисловість) Олександр Барсук. Він пояснив, що чим довше кордон залишатиметься заблокованим, тим швидше тане асортимент в українських магазинах.

"А ціни на доставку можуть збільшити вартість усіх товарів, щонайменше, на 5%", — каже він.

Більше про страйк поляків, а також наслідки для України, ви можете прочитати у повній версії матеріалу "Телеграфа" під назвою "Ціни зростатимуть: чи загрожує Україні дефіцит товарів через польський страйк ".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на українсько-польському кордоні та показав, як там ситуація. Його репортаж з місця подій ви можете побачити, перейшовши за посиланням.