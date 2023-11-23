Забастовка польских перевозчиков обернулась очередной трагедией: что известно

Водители вынуждены жить в кабинах грузовиков

Забастовки польских перевозчиков на границе с Украиной продолжаются. В Польше на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчева-Краковец" умер еще один украинский водитель.

Об этом заявил вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин, сообщает Общественное. По его словам, водитель скончался в ночь на четверг, 23 ноября.

"Это, к сожалению, уже второй летальный случай с начала блокады. Я понимаю, что скорее всего причина там физиология, но так или иначе, стресс, который они получают из-за этой забастовки, из-за того, что вынуждены жить в кабинах и непонятно когда они смогут попасть в Украину, добавляет негатива и вызывает определенные ситуации. Там уже будут разбираться медики и правоохранительные органы, но факт есть", — сказал Балин.

Он также сообщил, что умерший водитель был в машине на харьковских номерах. В то же время Балин отметил, что знает имя водителя, но не назвал его.

Корчевая на карте

Детальнее о ситуации на польско-украинской границе и блокаде читайте в материале "Телеграфа" "Водители живут в фурах, а протестующие не знают, чего хотят: репортаж "Телеграфа" с польско-украинской границы (фото, видео)".

Напомним, 11 ноября стало известно, что перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин" в Польше скончался украинский водитель фуры. 54-летний мужчина приехал на парковку и остался ждать там пересечения границы.