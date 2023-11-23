Страйк польських перевізників обернувся черговою трагедією: що відомо

Водії вимушені жити в кабінах вантажівок

Страйки польських перевізників на кордоні з Україною продовжуються. У Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій.

Про це заявив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін, повідомляє Суспільне. За його словами, водій помер у ніч на четвер, 23 листопада.

"Це, на жаль, вже другий летальний випадок з початку блокади. Я розумію, що скоріше за все причини там фізіологія, але так чи інакше, стрес, який вони отримують через цей страйк, через те, що вимушені жити в кабінах і незрозуміло коли вони зможуть попасти в Україну, додає негативу і спричинює певні ситуації. Там уже будуть розбиратися медики і правоохоронні органи, але факт є", — сказав Балін.

Він також повідомив, померлий водій був у машині на харківських номерах. Водночас Балін зазначив, що знає ім'я водія, але не назвав його.

Корчова на мапі

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що перед пунктом пропуску "Дорогуськ — Ягодин" у Польщі помер український водій фури. 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону.