Поляки розширюють блокаду України: заблоковано ще один пункт пропуску

Ситуація стає гіршою з кожним днем

Поляки розширили блокаду на кордоні з Україною. З польської сторони заблоковано рух вантажівок перед пунктом пропуску "Медика".

Про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України. Зазначається, що на території Польщі на дорозі перед пунктом пропуску "Медика" (Республіка Польща), суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині" розпочалось блокування руху вантажних транспортних засобів.

У Держприкордонслужбі підкреслили, що у зв’язку з цим ускладнення руху можливе як на виїзд з Польщі, так і на в’їзд. Також зазначається, що блокування руху може тривати з 23 по 26 листопада.

За даним українських прикордонників, на цьому напрямку зараз на в’їзд до України на території Польщі очікують близько 1400 вантажівок. Водночас зазначається, що організатори страйку на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусів та легкового транспорту.

Наразі прикордонники України вживають заходів щодо відстеження ситуації, уточнення взаємодії зі польськими колегами щодо порядку подальшого пропуску вантажного автотранспорту та категорії вантажів, які будуть пропускатися через кордон.

Пункт пропуску "Шегині – Медика" на мапі

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту у пунктах пропуску "Краківець – Корчова", "Рава-Руська – Гребенне" та "Ягодин – Дорогуськ". У зв’язку з чим, станом на ранок 23 листопада, на цих напрямках з боку суміжної сторони на в’їзд в Україну очікують 2600 вантажівок.

Раніше повідомлялось, що заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску "Шегині – Медика" мали польські фермери. З 23 листопада понад 100 фермерів з польської організації "Зраджене село" збирались вийти на триденну акцію протесту.

Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні та блокаду читайте у матеріалі "Телеграфа" "Водії живуть у фурах, а протестувальники не знають, чого хочуть: репортаж "Телеграфа" з польсько-українського кордону (фото, відео)".

Нагадаємо, що на початку листопада польські перевізники заявили, що мають намір заблокувати кордон з Україною для вантажівок. Акція може розтягнутися на два місяці – до січня 2024 року. Причина полягає в тому, що українські транспортники в Європі нібито створюють зайву активність, тим самим позбавляючи заробітку польських водіїв.

Через страйк на кордоні помер український водій. 54-річний чоловік приїхав на паркування та залишився чекати там перетину кордону, але так і не дочекався. Крім того, 23 листопада у Польщі на стоянці неподалік пункту пропуску "Корчова-Краківець" помер ще один український водій.