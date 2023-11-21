В Польше пьяная украинка покусала полицейского: что стало причиной (фото)

Ей грозит тюремный срок

В пятницу, 17 ноября, в Польше 32-летняя гражданка Украины съехала на своем автомобиле BMW в кювет и не смогла выехать. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщает портал inPoland, инцидент произошел в селе Щекаркув в Опольском уезде. Люблинские полицейские получили информацию о женщине, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения и пыталась скрыться с места происшествия.

Также отмечается, что пассажир авто пытался помочь украинке вытолкать машину из кювета. Но он тоже был нетрезв, поэтому его попытки оказались тщетными.

Щекаркув на карте

На место происшествия прибыли полицейские из отдела превенции полиции в Люблине. Женщина, находившаяся за рулем автомобиля, отказалась выходить из машины. Когда один из офицеров попытался вынуть ключ из замка зажигания, она принялась его кусать.

Задержанная украинка

Правоохранителям пришлось арестовать украинку, применив меры по принуждению в виде физической силы и наручников. Кроме того, у нее пришлось принудительно брать кровь, потому что она сказала полицейскому, которого укусила, что больна туберкулезом.

Женщину поместили под стражу. Она будет отвечать не только за управление автомобилем в нетрезвом состоянии, но и за оскорбление находившегося на службе полицейского и нарушение его неприкосновенности. За совершенное ей грозит до 3 лет лишения свободы.

Напомним, 19 ноября в Польше в результате автомобильной аварии погибли две женщины и ребенок из Украины. На прямом участке дороги водитель микроавтобуса внезапно съехал налево и врезался в растущее на обочине дерево.