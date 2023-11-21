У Польщі п'яна українка покусала поліцейського: що стало причиною (фото)

Водійці загрожує тюремний термін

У п’ятницю, 17 листопада у Польщі 32-річна громадянка України з’їхала на своєму автомобілі BMW в кювет і не змогла виїхати. Вона перебувала в стані алкогольного сп’яніння.

Як повідомляє портал inPoland, інцидент стався в селі Щекаркув в Опольському повіті. Люблінські поліцейські отримали інформацію про водійку, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння і намагалася втекти з місця пригоди.

Також зазначається, що пасажир авто намагався допомогти українці виштовхати машину з кювету. Але він теж був нетверезий, тому його спроби виявилися марними.

Щекаркув на мапі

На місце події прибули поліцейські з Відділу превенції поліції в Любліні. Жінка, що знаходилась за кермом авто, відмовилась виходити з машини. Коли один з офіцерів спробував вийняти ключ з замка запалювання, вона почала його кусати.

Затримана українка

Правоохоронцям довелося заарештувати українку, застосувавши заходи примусу у вигляді фізичної сили та наручників. Крім того, у неї довелося примусово брати кров, Бо вона сказала поліцейському, якого вкусила, що хвора на туберкульоз.

Жінку помістили під варту. Вона відповідатиме не лише за керування автомобілем у нетверезому стані, а й за образу поліцейського, який перебував на службі, та порушення його недоторканності. За скоєне їй загрожує до 3 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 листопада у Польщі внаслідок автомобільної аварії загинули дві жінки та дитина з України. На прямій ділянці дороги водій мікроавтобуса раптово з’їхав ліворуч і врізався в дерево, що росте на узбіччі.