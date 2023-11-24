"Нашкодила Україні": гімнастку викинули зі збірної після слів про Польщу

Спортсменка пояснила все "психологічним зривом"

Українську гімнастку Владу Нікольченко виключили зі складу збірної України з художньої гімнастики після її випаду у бік Польщі та поляків.

Про це Tribuna.ua розповів виконувач обов’язків міністра молоді та спорту Матвій Бідний. Він зазначив, що слова гімнастки не могли залишитись без реакції, адже вона нашкодила країні.

"Кожен спортсмен національної збірної України, що має честь представляти країну у світі, має усвідомлювати рівень своєї відповідальності.

У той час, коли президент та уряд країни докладають неймовірних зусиль на міжнародній арені, консолідуючи підтримку інших країн, наше завдання – показувати світові, що Українці – зрілий, спроможний, мудрий народ, гідний бути повноправним членом цивілізованого суспільства.

У цих умовах публічний емоціональний меседж, який дозволила собі колишня членкиня національної збірної, є шкідливим для нашої країни, неприпустимим і таким, що не може лишитися без нашої реакції", – сказав Бідний.

Нагадаємо, Нікольченко, перебуваючи в Польщі, написала в Instagram що "ненавидить цю країну і людей, які там живуть". Пізніше спортсменка попросила вибачення, пояснивши свою поведінку, психологічним зривом.

Влада Нікольченко вибачилася

Після того, як спортсменка дізналася про своє виключення, вона опублікувала сторіс в Instagram.

Влада Нікольченко опублікувала патріотичну сторіс

Нікольченко є бронзовою призеркою чемпіонату світу та Європи, а також дворазовою володаркою "бронзи" Європейських ігор. Також на її рахунку кілька перемог рівня Гран-прі.

Виступ Влади у Варшаві

Зазначимо, Польща є стратегічним партнером України, проте на початку листопада поляки запровадили блокаду на кордоні з Україною, заблокувавши рух вантажівок на кількох пунктах пропуску.

Детальніше про ситуацію на польсько-українському кордоні та блокаді читайте у матеріалі "Телеграфа" "Водії живуть у фурах, а протестувальники не знають чого хочуть: репортаж "Телеграфа" з польсько-українського кордону (фото, відео)".

Блокада може розтягнутися на два місяці – до січня 2024 року. Причина невдоволення поляків у тому, що українські транспортники в Європі нібито створюють зайву активність, позбавляючи тим самим заробітку польських водіїв.