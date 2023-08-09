Сбор на 75 тысяч гривен на фотографа: в федерации гимнастики ответили на обвинения

Сбор открыли не в федерации, а в фанатских кругах

Украинская федерация гимнастики (UGF) публично заявила о том, что не имеет отношения к сбору средств на работу фотографа Энрико Делла Валле на чемпионате мира.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы федерации.

В UGF подчеркнули, что телеграмм-канал, который открыл сбор 75 тысяч гривен на работу фотографа, к ним отношения не имеет и является исключительно сообществом болельщиков.

"Украинская федерация гимнастики не имеет никакого отношения к сбору средств на пребывание фотографа Энрико Делла Валле в штабе сборной Украины по художественной гимнастике во время чемпионата мира этого года.

Только информация, появляющаяся на официальном сайте УФГ, на наших страницах в Instagram и Facebook может считаться официальной позицией Украинской федерации гимнастики", – сообщила организация.

К слову, публикация о сборе средств уже удалена и из телеграмм-канала болельщиков.

Напомним, что публикация о сборе круглой суммы вызвала возмущение у украинцев. Многие посчитали это наглостью, так как в стране идет война и думать нужно о другом.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Минспорта обвинили в выдаче липовых разрешений на выезд из страны.