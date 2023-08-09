Збір на 75 тисяч гривень на фотографа: у федерації гімнастики відповіли на звинувачення

Збір відкрили не у федерації, а у фанатських колах

Українська федерація гімнастики (UGF) публічно заявила, що не має відношення до збору коштів на роботу фотографа Енріко Делла Валле на чемпіонаті світу.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби федерації.

У UGF підкреслили, що телеграм-канал, який відкрив збір 75 тисяч гривень на роботу фотографа, до них не має відношення і є виключно спільнотою вболівальників.

"Українська федерація гімнастики не має жодного відношення до збору коштів на перебування фотографа Енріко Делла Валле у штабі збірної України з художньої гімнастики під час цьогорічного чемпіонату світу.

Тільки інформація, що з’являється на офіційному сайті УФГ, на наших сторінках у Instagram та Facebook може вважатися офіційною позицією Української федерації гімнастики», – повідомила організація.

До речі, публікацію про збір коштів уже видалено і з телеграм-каналу вболівальників.

Нагадаємо, що публікація про збір круглої суми викликала обурення в українців. Багато хто вважав це нахабством, тому що в країні йде війна і думати потрібно про інше.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Мінспорту звинуватили у видачі липових дозволів на виїзд із країни.