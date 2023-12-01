Изоляция углубляется: россиян отстранили от одного из их любимых видов спорта

Страна-оккупант продолжает получать санкции в мире спорта

Россиян и белорусов не будет на международных соревнованиях по гимнастике. Запрет на их участие пытались отменить с 1 января 2024 года, но этого не случится.

Такое решение приняла генеральная ассамблея European Gymnastics. Об этом сообщили на официальной странице организации в социальной сети X (бывший Twiter) по итогам заседания в болгарской Софии.

Там говорится, что European Gymnastics выступила против возвращения россиян и белорусов к международным соревнованиям. Решение принималось путем голосования.

Интересно, что European Gymnastics пошла против решения Международной федерации гимнастики (FIG), которая настаивала на возвращении россиян и белорусов

К слову, после начала полномасштабной войны в Украине представителей россии и беларуси допускали к турнирам, но при ряде ограничений. Им разрешали выступать лишь в индивидуальных соревнованиях и запрещали демонстрировать символику своей страны.

Для россиян гимнастика многие годы являлась одним из самых любимых видов спорта. Неоднократно спортсмены из страны-оккупанта завоевывали медали крупнейших соревнований.

К слову, российские болельщики уже отреагировали на решение European Gymnastics. Ожидаемо, многие не поддержали его, но были и те, кто отнёсся с пониманием и назвали виновных.

Ранее "Телеграф" писал о том, что сразу несколько стран объявили бойкот ЧМ-2023 по эстетической гимнастике из-за участия россии