Еще одна олимпийская федерация допустит россиян к соревнованиям

Все больше и больше международных федераций возвращает рф в спорт

Международная федерация конного спорта (FEI) вернет представителей стран-агрессоров на соревнования. Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в турнирах в нейтральном статусе (без флага и гимна).

Об этом сообщила Федерация конного спорта россии (ФКСР) во время Генассамблеи FEI, которая проходит в Мехико с 16 по 21 ноября, передает пресс-служба организации на своем официальном сайте. На каких условиях вернут рф и Беларусь в конный спорт станет известно в декабре 2023 года, когда объявят итоги Исполкома FEI.

"После длительных переговоров, письменных обращений и телефонных конференций между ФКСР и бюро FEI, инициированных президентом ФКСР и членом бюро FEI Мариной Сечиной, исполком FEI принял решение о пересмотре заградительных мер, действующих в отношении российских и белорусских спортсменов, лошадей и официальных лиц.

Исполком FEI позволил российским и белорусским спортсменам, официальным лицам и лошадям принимать участие в соревнованиях под нейтральным статусом. Условия и сроки реализации данного решения будут предложены на утверждение исполкому FEI во время телеконференции в декабре 2023 года", – говорится в сообщении ФКСР.

Напомним, в марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к международным стартам в нейтральном статусе. Из-за этого решения на чемпионате мира в Милане произошел большой скандал после дуэли украинки Ольги Харлан с россиянкой Анной Смирновой. Украинку дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке, однако позже под давлением общественности FIE изменила свое решение.