Ще одна олімпійська федерація допустить росіян до змагань

Дедалі більше міжнародних федерацій повертає рф у спорт

Міжнародна федерація кінного спорту (FEI) поверне представників країн-агресорів на змагання. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у турнірах у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

Про це повідомила Федерація кінного спорту росії (ФКСР) під час Генасамблеї FEI, яка проходить у Мехіко з 16 по 21 листопада, передає пресслужба організації на своєму офіційному сайті. На яких умовах повернуть рф і Білорусь у кінний спорт стане відомо в грудні 2023 року, коли оголосять підсумки Виконкому FEI.

"Після тривалих переговорів, письмових звернень і телефонних конференцій між ФКСР і бюро FEI, ініційованих президентом ФКСР і членом бюро FEI Мариною Сєчіною, виконком FEI прийняв рішення про перегляд загороджувальних заходів, що діють щодо російських та білоруських спортсменів, коней та офіційних осіб.

Виконком FEI дозволив російським та білоруським спортсменам, офіційним особам та коням брати участь у змаганнях під нейтральним статусом. Умови та терміни реалізації цього рішення будуть запропоновані на затвердження виконкому FEI під час телеконференції у грудні 2023 року”, – йдеться у повідомленні ФКСР.

Нагадаємо, у березні Міжнародна федерація фехтування (FIE) допустила росіян до міжнародних стартів у нейтральному статусі. Через це рішення на чемпіонаті світу в Мілані стався великий скандал після дуелі українки Ольги Харлан із росіянкою Анною Смірновою. Українку дискваліфікували за відмову потиснути руку росіянці, проте пізніше під тиском громадськості FIE змінила своє рішення.