МОК поставил рф на место

У российских спортсменов появился шанс сбежать из страны

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену гражданства трем российским спортсменам без согласия Олимпийского комитета россии (ОКР). Недавно МОК приостановил членство ОКР.

Об этом сообщает "Р-Спорт". В МОК отметили, что ОКР не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета, а потому не имеет права контролировать переход атлетов в другие сборные.

"Как вам известно, деятельность ОКР приостановлена в соответствии с решением исполкома МОК от 12 октября 2023 года. На время отстранения ОКР больше не имеет права действовать в качестве национального олимпийского комитета", – заявили в пресс-службе МОК.

Напомни, МОК одобрил переходы трех россиян в другие национальные команды, при этом спортсмены освобождены от трехлетнего карантина и смогут выступить на Олимпийских играх-2024. Велогонщики Михаил Яковлев и Валерия Любимова будут выступать за Израиль и Францию соответственно, а борец греко-римского стиля Георгий Тибилов будет представлять Сербию.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов на международные соревнования под нейтральным флагом и с рядом ограничений. В последнее время в рф критикуют организацию.