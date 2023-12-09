Криваві збірні: у Чехії показали, як мають виглядати спортсмени з Росії та Білорусі на Олімпіаді-2024 (фото)

"Нейтральні олімпійці" мають виступати у спеціальній формі

У Чехії оригінально відреагували на допуск спортсменів з Білорусі та Росії до участі в Олімпіаді-2024. Там показали, як мають виглядати спортсмени країн-агресорів.

Чеський журнал Reflex запропонував свої варіанти форм для цих спортсменів. Вони були згенеровані нейромережею Midjourney

"Поки російські військові на чолі з військовим злочинцем Володимиром Путіним все ще вбивають мирних жителів в Україні, викрадають українських жінок, ґвалтують і катують усіх, хто до них потрапляє, Міжнародний олімпійський комітет подумав, що було б чудовою ідеєю відправити російських та білоруських спортсменів на Олімпіаду в Париж під нейтральним прапором. Ми "аплодуємо" та схвалюємо рішення за умови, що спортсмени будуть носити колекцію, яку ми створили для них за допомогою штучного інтелекту Midjourney", – зазначило видання.

Журналісти підкреслили, що спорт стосується політики, а у випадку з Росією це вірно подвійно. Зазначається, "дуже поганий хокеїст Путін" використовує спортсменів для пропаганди власного терористичного режиму, коли може, а пропагувати та виправдовувати кровопролитну війну по всьому світу йому допомагають найкращі спортсмени. Будь то тенісисти на міжнародних турнірах, хокеїсти в НХЛ, фігуристи, важкоатлети, фехтувальники чи футболісти та інші

"Завдяки штучному інтелекту Midjourney ми розробили олімпійську колекцію для "нейтральних олімпійців" з Росії та Білорусі. Ми погоджуємося, щоб вони приходили на ігри, якщо вони одягають щось подібне", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, перша олімпійська чемпіонка незалежної України, відома фігуристка Оксана Баюл вважає, що наша країна має бути представлена на турнірі, який відбудеться у Парижі 2024 року. І це має відбутися, попри допуск росіян та білорусів Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).