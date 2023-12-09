Кровавые сборные: в Чехии показали, как должны выглядеть спортсмены из России и Белоруссии на Олимпиаде-2024 (фото)

"Нейтральные олимпийцы" должны выступать в специальной форме

В Чехии оригинально отреагировали на допуск спортсменов из Беларуси и России к участию в Олимпиаде-2024. Там показали, как должны выглядеть спортсмены стран-агрессоров.

Чешский журнал Reflex предложил свои варианты форм для этих спортсменов. Они были сгенерированы нейросетью Midjourney

"Пока российские военные во главе с военным преступником Владимиром Путиным все еще убивают мирных жителей в Украине, похищают украинских женщин, насилуют и пытают всех, кто к ним попадает, Международный олимпийский комитет подумал, что было бы замечательной идеей отправить российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду в Париж под нейтральным флагом. Мы "аплодируем" и одобряем решение при условии, что спортсмены будут носить коллекцию, которую мы создали для них с помощью искусственного интеллекта Midjourney", — отметило издание.

Журналисты подчеркнули, что спорт касается политики, а в случае с Россией это верно вдвойне. Отмечается, "очень плохой хоккеист Путин" использует спортсменов для пропаганды собственного террористического режима, когда может, а пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают лучшие спортсмены. Будь то теннисисты на международных турнирах, хоккеисты в НХЛ, фигуристы, тяжелоатлеты, фехтовальщики или футболисты и другие

"Благодаря искусственному интеллекту Midjourney мы разработали олимпийскую коллекцию для "нейтральных олимпийцев" из России и Беларуси. Мы соглашаемся, чтобы они приходили на игры, если они одевают что-то подобное, — сказано в сообщении.

Напомним, первая олимпийская чемпионка независимой Украины, известная фигуристка Оксана Баюл считает, что наша страна должна быть представлена на турнире, который состоится в Париже в 2024 году. И это должно произойти несмотря на допуск россиян и белорусов Международным олимпийским комитетом (МОК).