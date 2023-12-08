Знаменитая чемпионка Олимпиады ответила, стоит ли Украине ехать на ОИ-2024 вместе с россиянами
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Мнения насчет выступления украинских спортсменов на Олимпиаде-2024 разделились
Знаменитая чемпионка Олимпиады и известная украинская фигуристка Оксана Баюл считает, что наша страна должна быть представлена на турнире, который пройдет в Париже в 2024 году. И это должно состояться, несмотря на допуск россиян и белорусов Международным олимпийским комитетом (МОК).
Об этом фигуристка рассказала в комментарии "Телеграфу". Она уверена, что наши спортсмены обязаны выступить на международных соревнованиях.
"Безусловно, надо ехать. Они (МОК — ред.) допустили россиян под нейтральным флагом, это их (России — ред.) проблемы. Нам же надо сейчас не виноватых искать, а ехать на Олимпиаду с украинским флагом. Украина заслужила эту честь", — сказала Баюл.
В свою очередь главный редактор портала Tribuna.com Украина Олег Щербаков заявил, что это решение является "плодами неактивности в плане давления на МОК". Он предложил свои варианты реакции на допуск российских и белорусских спортсменов:
- сосредоточиться на критериях комитета по допуску россиян и требовать реальной проверки;
- бойкот Олимпиады;
- ничего не делать вообще.
При этом первый сценарий Щербакова предполагает бойкот Олимпиады, если МОК не выполнит требований Украины с тщательной проверки спортсменов из РФ.
Украина действительно может бойкотировать соревнования в Париже. Об этом заявил и. о. министра молодежи и спорта Матвей Бедный.
"Об участии Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны", — сказал Бедный.
"Телеграф" ранее писал о позиции Бедного насчет участия украинских спортсменов в соревнованиях вместе с оппонентами из РФ.