Ломаченко не хотел делиться призовыми за Олимпиаду с "недостойными" боксерами

Боксер с отцом хотели сами поделить деньги за Олимпийские игры

Главный тренер сборной Украины по боксу Дмитрий Сосновский рассказал о конфликте с Анатолием Ломаченко после Олимпиады-2012 в Лондоне. Накануне теннисист Сергей Стаховский призвал лишить гражданства украинского боксера Василия Ломаченко.

Соответствующий комментарий Сосновского доступен на YouTube-канале Тайк Майсон. После успешных для сборной Украины по боксу Игр, где наша команда завоевала 2 золотые, серебряную и 2 бронзовые награды, в команде наметился раскол из-за распределения призовых.

"Возникли определенные конфликтные ситуации. Внутренние. Между нами и вообще в команде возникло напряжение, когда раздавались призовые после Олимпиады. Они хотели одним боксерам дать призовые, другим не дать. Я считал, что вся команда работает, и деньги нужно разделить между командой. Они считали, что те, кому хотят, тем и должны выплатить призовые. Вышло так, что те люди, которых я считал достойными призовых, Ломаченко считали недостойными. И поэтому у нас возник конфликт и мы перестали общаться", – заявил Сосновский.

Напомним, Ломаченко свой последний бой провел 21 мая против абсолютного чемпиона мира в легком весе Девина Хейни. Результатом поединка стала спорная победа американца судейским решением. После поражения украинец заявил, что будет помогать своей церкви (УПЦ МП).