Ломаченко не хотів ділитися призовими за Олімпіаду з "негідними" боксерами

Боксер із батьком хотіли самі поділити гроші за Олімпійські ігри

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський розповів про конфлікт із Анатолієм Ломаченком після Олімпіади-2012 у Лондоні. Напередодні тенісист Сергій Стаховський закликав позбавити громадянства українського боксера Василя Ломаченка.

Відповідний коментар Сосновського доступний на YouTube-каналі Тайк Майсон. Після успішних для збірної України з боксу Ігор, де наша команда здобула 2 золоті, срібну та 2 бронзові нагороди, у команді намітився розкол через розподіл призових.

"Виникли певні конфліктні ситуації. Внутрішні. Між нами й взагалі в команді виникла напруга, коли видали призові після Олімпіади. Вони хотіли одним боксерам дати призові, іншим не дати. Я вважав, що вся команда працює, і гроші потрібно розділити між командою. Вони вважали, що тим, кому вони хочуть, треба виплатити призові. Вийшло так, що ті люди, яких я вважав гідними призових, Ломаченки вважали негідними. І тому у нас виник конфлікт, і ми перестали спілкуватися", – заявив Сосновський.

Нагадаємо, Ломаченко свій останній бій провів 21 травня проти абсолютного чемпіона світу у легкій вазі Девіна Хейні. Результатом поєдинку стала спірна перемога американця суддівським рішенням. Після поразки українець заявив, що допомагатиме своїй церкві (УПЦ МП).