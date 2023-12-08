Знаменита чемпіонка Олімпіади відповіла, чи варто Україні їхати на ОІ-2024 разом із росіянами

Думки щодо виступу українських спортсменів на Олімпіаді-2024 розділилися

Знаменита чемпіонка Олімпіади та відома українська фігуристка Оксана Баюл вважає, що наша країна має бути представлена на турнірі, який відбудеться у Парижі 2024 року. І це має відбутися, попри допуск росіян та білорусів Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Про це фігуристка розповіла у коментарі "Телеграфу". Вона впевнена, що наші спортсмени мають виступити на міжнародних змаганнях.

"Безумовно, треба їхати. Вони (МОК — ред.) допустили росіян під нейтральним прапором, це їх (Росії — ред.) проблеми. Нам же треба зараз не винних шукати, а їхати на Олімпіаду з українським прапором. Україна заслужила на цю честь", — сказала Баюл.

Своєю чергою, головний редактор порталу Tribuna.com Україна Олег Щербаков заявив, що це рішення є "плодами неактивності в плані тиску на МОК". Він запропонував свої варіанти реакції на допуск російських та білоруських спортсменів:

зосередитися на умовах комітету з допуску росіян та вимагати реальної перевірки;

бойкот Олімпіади;

нічого не робити взагалі.

При цьому перший сценарій Щербакова передбачає бойкот Олімпіади, якщо МОК не виконає вимог України щодо ретельної перевірки спортсменів із РФ.

Щербаков пропонує три сценарії дій

Україна справді може бойкотувати змагання у Парижі. Про це заявив в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.

"Про участь України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", - сказав Бідний.

"Телеграф" раніше писав про позицію Бідного щодо участі українських спортсменів у змаганнях разом з опонентами з РФ.