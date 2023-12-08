Знаменита чемпіонка Олімпіади відповіла, чи варто Україні їхати на ОІ-2024 разом із росіянами
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Думки щодо виступу українських спортсменів на Олімпіаді-2024 розділилися
Знаменита чемпіонка Олімпіади та відома українська фігуристка Оксана Баюл вважає, що наша країна має бути представлена на турнірі, який відбудеться у Парижі 2024 року. І це має відбутися, попри допуск росіян та білорусів Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).
Про це фігуристка розповіла у коментарі "Телеграфу". Вона впевнена, що наші спортсмени мають виступити на міжнародних змаганнях.
"Безумовно, треба їхати. Вони (МОК — ред.) допустили росіян під нейтральним прапором, це їх (Росії — ред.) проблеми. Нам же треба зараз не винних шукати, а їхати на Олімпіаду з українським прапором. Україна заслужила на цю честь", — сказала Баюл.
Своєю чергою, головний редактор порталу Tribuna.com Україна Олег Щербаков заявив, що це рішення є "плодами неактивності в плані тиску на МОК". Він запропонував свої варіанти реакції на допуск російських та білоруських спортсменів:
- зосередитися на умовах комітету з допуску росіян та вимагати реальної перевірки;
- бойкот Олімпіади;
- нічого не робити взагалі.
При цьому перший сценарій Щербакова передбачає бойкот Олімпіади, якщо МОК не виконає вимог України щодо ретельної перевірки спортсменів із РФ.
Україна справді може бойкотувати змагання у Парижі. Про це заявив в. о. міністра молоді та спорту Матвій Бідний.
"Про участь України в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2024 року: ми ухвалимо рішення пізніше, після того, як проведемо консультації з українською спортивною спільнотою та вищим політичним керівництвом країни", - сказав Бідний.
"Телеграф" раніше писав про позицію Бідного щодо участі українських спортсменів у змаганнях разом з опонентами з РФ.