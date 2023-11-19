"путіну натиснули на хворе": радянській чемпіонці не подобається поведінка МОК

У росії вважають, що санкції введені лише проти глави кремля

Глава Федерації лижних гонок росії (ФЛГР), триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів Олена Вяльбе не пустить російських спортсменів на Олімпійські ігри в нейтральному статусі (без прапора) та гімну, хоча росіян поки що туди не запрошували.

Відповідну заяву колишньої лижниці наводить "РТС Новости Хакасия" на своєму YouTube-каналі. Чиновниця заявила, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вдарив президента рф володимира путіна по хворому, застосувавши санкції проти російського спорту. Крім того, вона зазначила, що альтернативні змагання рф проводить, щоб російські атлети не відчували себе ущемленими.

"Я не хочу думати про те, альтернатива це (Ігри Дружби) чи ні. Ми не робимо альтернативу МОК, ми робимо це для того, щоб наші спортсмени не відчували себе ущемленими. Адже зараз це навіть не покарання спортсменів, це покарання президента нашої країни. Всі чудово знають, як він ставиться до спорту, і намагаються натиснути на хворе. Ми повинні все це витримати", — заявила Вяльбе.

Нещодавно МОК виступив категорично проти участі спортсменів у несанкціонованих змаганнях у росії.

Раніше Вяльбе заявляла, що незабаром Захід приповзе до рф на колінах. Крім того, вона називала змагання у Малинівці "справжнім чемпіонатом світу", хоча ЧС-2023 з лижних перегонів проходив паралельно у Словенії, куди росіян не покликали.