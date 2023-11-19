"путину надавили на больное": советской чемпионке не нравится поведение МОК

В рф считают, что санкции введены только против главы кремля

Глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР), трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Елена Вяльбе не пустит российских спортсменов на Олимпийские игры в нейтральном статусе (без флага) и гимна, хотя россиян пока туда не приглашали.

Соответствующее заявление бывшей лыжницы приводит РТС Новости Хакасия на своем YouTube-канале. Чиновница заявила, что Международный олимпийский комитет (МОК) ударил президента рф владимира путина по больному, применив санкции против российского спорта. Кроме того, она отметила, что альтернативные соревнования рф проводит, чтобы российские атлеты не чувствовали себя ущемленными.

"Я не хочу думать о том, альтернатива это (Игры Дружбы) или нет. Мы не делаем альтернативу МОК, мы делаем это для того, чтобы наши спортсмены не чувствовали себя ущемленными. Сейчас ведь это даже не наказание спортсменов, это наказание президента нашей страны. Все прекрасно знают, как он относится к спорту, и пытаются надавить на больное. Мы должны все это выдержать", — заявила Вяльбе.

Недавно МОК выступил категорически против участия спортсменов в несанкционированных соревнованиях в рф.

Ранее Вяльбе заявляла, что вскоре Запад приползет к рф на коленях. Кроме того, она называла соревнования в Малиновке "настоящим чемпионатом мира", хотя ЧМ-2023 по лыжным гонкам проходил параллельно в Словении, куда россиян не позвали.