Российских спортсменов пустят на Олимпиаду-2024 в Париже: но есть условие

Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что спортсмены из России будут допущены до Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже. Но есть одно условие — команда должна быть в нейтральном статусе.

Об этом стало известно сегодня, 8 декабря, из заявления на сайте организации. Под нейтральным статусом помимо россиян могут выступать также спортсмены с белорусским паспортом.

В МОК отметили, что будут применяться строгие условия отбора для участников. К участию в летней Олимпиаде будут допущены только 11 индивидуальных нейтральных спортсменов (восемь из России и трое из Беларуси), команды их этих стран рассматривать не будут. Для сравнения в МОК рассказали, что по состоянию на сегодняшний день к играм допущены 60 украинских спортсменов. Всего ожидается учатсие 4600 спортсменов со всего мира.

"Как и все другие спортсмены, участвующие в Олимпийских играх, нейтральные спортсмены также должны будут соблюдать правила и положения, применимые на Олимпийских играх, включая антидопинговые правила. Им также придется подписать обновленные Условия участия, которые содержат обязательство соблюдать Олимпийскую хартию, включая "Мирную миссию Олимпийского движения", — говорят в МОК.

Также в Международном олимпийском комитете добавили, что к участию в Олимпиаде-2024 не будут допущены спортсмены, которые поддерживают войну России против Украины или заключали контракты с российскими или белорусскими военными организациями (как частными, так и государственными). Обслуживающий персонал с аналогичной позицией или данными также не будет задействован.

Кроме того, на время действия Олимпиады-2024 в силе остаются все санкции против виновных в войне россиян и белорусов. Это означает:

Никакой флаг, гимн, цвета или какие-либо другие символы России или Беларуси не будут вывешиваться на Олимпийских играх в Париже 2024 года ни на каком официальном месте или на каком-либо официальном мероприятии.

Ни одно российское или белорусское правительство, или государственные чиновники не будут приглашены или аккредитованы на Олимпийские игры в Париже 2024 года.

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