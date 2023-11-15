В рф возбудились после решения главного спортивного органа мира

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов со всего мира игнорировать альтернативную Олимпиаду-2024 в россии, после чего в рф началась истерика.

Пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков в комментарии Р-Спорт заявил, что у МОК нет такого права. К слову, рф продолжит сотрудничать с организацией.

"Буква "м" в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. россия будет продолжать контакты с МОК, несмотря ни на что. В ближайшем будущем МОК вряд ли развалится", – сказал Песков.

Официальный представитель МИД рф Мария Захарова назвала чиновников МОК "нечистоплотными".

"Ангажированные нечистоплотные чиновники превращают МОК в КОМ в горле мирового спорта", — цитирует Захарову "СЭ".

Жена Пескова Татьяна Навка считает, что МОК боится, а потому запугивает спортсменов.

"Они боятся. Поэтому и пугают всех вокруг, чтобы никто никуда не ехал. На кого-то эти заявления могут повлиять, на кого-то нет — 50 на 50.

Все, что сейчас происходит в мире и политике, очень губительно для спорта и демократии", — цитирует Навку "СЭ".

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по участия представителей стран-агрессоров на Играх в Париже пока не принято.

Ранее сообщалось, что призовые для спортсменов за золотую медаль на так называемых "Играх дружбы" в рф в 2024 году составят 40 тысяч долларов. Таким нехитрым образом рф пытается заманить на свои соревнования атлетов со всего мира. Летние Игры дружбы пройдут в рф после Олимпиады-2024 (с 15 по 29 сентября).