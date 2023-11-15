"Ком у горлі": в рф істерять через випад МОК
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У росії збудилися після рішення головного спортивного органу світу
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) закликав спортсменів з усього світу ігнорувати альтернативну Олімпіаду-2024 у росії, після чого в рф почалася істерика.
Прессекретар президента рф Дмитро Пєсков у коментарі Р-Спорт заявив, що у МОК немає такого права. До речі, рф продовжить співпрацювати з організацією.
"Літера "м" в абревіатурі МОК не означає монополію на спортивний світ, формати можуть бути різні й поза контекстом цього комітету. росія продовжуватиме контакти з МОК, незважаючи ні на що. У найближчому майбутньому МОК навряд чи розвалиться", — сказав Пєсков.
Офіційний представник МЗС рф Марія Захарова назвала чиновників МОК "неохайними".
"Ангажовані неохайні чиновники перетворюють МОК на КОМ у горлі світового спорту", — цитує Захарову "СЕ".
Дружина Пєскова Тетяна Навка вважає, що МОК боїться, а тому залякує спортсменів.
"Вони бояться. Тому й лякають усіх навколо, щоб ніхто нікуди не їхав. На когось ці заяви можуть вплинути, на когось ні — 50 на 50.
Все, що зараз відбувається у світі та політиці, дуже згубне для спорту та демократії”, — цитує Навку “СЕ”.
Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо участі представників країн-агресорів на Іграх у Парижі поки що не прийнято.
Раніше повідомлялося, що призові для спортсменів за золоту медаль на так званих "Іграх дружби" в Росії у 2024 році становитимуть 40 тисяч доларів. Таким нехитрим чином росія намагається заманити на свої змагання атлетів з усього світу. Літні Ігри дружби пройдуть в рф після Олімпіади-2024 (з 15 по 29 вересня).