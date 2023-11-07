рф судиться з МОК: головний аргумент окупантів рознесли в мережі

У росії намагаються повернутися в міжнародний спорт будь-якими способами

Олімпійська чемпіонка в ковзанярському спорті, депутат держдуми рф Світлана Журова вважає, що росія має хороші шанси виграти апеляцію в Спортивному арбітражному суді (CAS) у справі про призупинення членства Олімпійського комітету рф Міжнародним олімпійським комітетом (МОК).

Відповідний коментар Журової наводить vprognoze.by. На її думку, МОК, допустивши до змагань ізраїльських спортсменів, дотримується політики подвійних стандартів, адже російські атлети перебувають під санкціями. Журова вважає, що конфлікт у секторі Газа ні чим не відрізняється від повномасштабного вторгнення рф в Україну, а тому CAS нібито зобов’язаний повернути росіян у міжнародний спорт.

"Є ймовірність, що рішення буде прийнято на нашу користь. Ще коли МОК представив свою позицію щодо Ізраїлю зі згадкою про неприпустимість дискримінації спортсменів, я відразу сказала, що зараз найкращий момент для того, щоб подати апеляцію.

Тим більше, що в Олімпійську хартію внесено зміни, в яких йдеться про доступність спорту для всіх. А нашим атлетам, виходить, він доступний не повною мірою. Тобто, МОК декларує одне, а робить інше.

По-друге, у судах заведено використовувати прецедентне право, як у подібних ситуаціях приймаються однакові рішення. На жаль, МОК вважає, що наш випадок особливий і відрізняється від конфлікту Ізраїлю та Палестини. Але у чому полягає різниця, абсолютно незрозуміло”, – сказала Журова.

У мережі лише посміялися з аргументації Журової. Користувачі зазначили, що різницю у військових конфліктах в Ізраїлі та в Україні не бачить або ід*от, або негідник.

Нагадаємо, МОК усунув ОКР після того, як російський спортивний орган включив до свого складу олімпійські комітети тимчасово окупованих територій України. Напередодні глава МОК Томас Бах заявив, що прокремлівська Міжнародна асоціація боксу (IBA) не проводитиме олімпійський боксерський турнір на Олімпійських іграх у Парижі.