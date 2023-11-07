рф судится с МОК: главный довод оккупантов разнесли в сети

В рф пытаются вернуться в международный спорт любыми способами

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте, депутат госдумы рф Светлана Журова считает, что у россии есть хорошие шансы выиграть апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) в деле о приостановки членства Олимпийского комитета рф (ОКР) Международным олимпийским комитетом (МОК).

Соответствующий комментарий Журовой приводит vprognoze.by. По ее мнению, МОК, допустив к соревнованиям израильских спортсменов, придерживается политики двойных стандартов, ведь российские атлеты находятся под санкциями. Журова считает, что конфликт в секторе Газа ни чем не отличается от полномасштабного вторжения рф в Украину, а потому CAS якобы обязан вернуть россиян в международный спорт.

"Есть вероятность, что решение будет принято в нашу пользу. Еще когда МОК представил свою позицию по Израилю с упоминанием недопустимости дискриминации спортсменов, я сразу сказала, что сейчас наилучший момент для того, чтобы подать апелляцию.

Тем более что в Олимпийскую хартию внесены изменения, в которых говорится о доступности спорта для всех. А нашим атлетам, получается, он доступен не в полной мере. То есть МОК декларирует одно, а делает другое.

Во-вторых, в судах принято использовать прецедентное право, когда в схожих ситуациях принимаются одинаковые решения. К сожалению, МОК считает, что наш случай особый и отличается от конфликта Израиля и Палестины. Но в чем заключается разница, совершенно непонятно", – сказала Журова.

В сети лишь посмеялись над доводом Журовой. Пользователи отметили, что разницу в военных конфликтах в Израиле и в Украине не видит либо ид*от, либо негодяй.

Напомним, МОК отстранил ОКР после того, как российский спортивный орган включил в свой состав олимпийские комитеты временно оккупированных территорий Украины. Накануне глава МОК Томас Бах заявил, что прокремлевская Международная ассоциация бокса (IBA) не будет проводить олимпийский боксерский турнир на Олимпийских играх в Париже.