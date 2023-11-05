Песков рассмешил сеть, обвинив МОК в двойных стандартах

В сети лишь посмеялись над "ртом путина"

Международный олимпийский комитет (МОК) якобы ведет политику двойных стандартов в отношении рф.

Об этом заявил пресс-секретарь президента рф Дмитрий Песков в эфире телеканала "россия 1", передает "Р-Спорт". По мнению Пескова, МОК отдаляется от идеалов олимпизма.

"МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать", – сказал Песков.

В сети высмеяли пресс-секретаря путина. Пользователи отметили, что уж кому-кому, но не Пескову рассуждать о двойных стандартах.

Напомним, в МОК считают, что рф нарушила олимпийскую хартию, развязав войну во время олимпийского перемирия. В то же время боевые действия в секторе Газа начались за год до Олимпиады, при чем с нападения ХАМАС на Израиль, из-за чего МОК не думает наказывать израильских спортсменов. В рф на уровне МИД считают, что МОК ведет политику двойных стандартов, не наказывая Израиль.

На данный момент МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по Олимпиаде-2024 пока не принято. В то же время в рф активно готовятся проводить альтернативные Олимпиады, в частности Игры дружбы, куда цинично пообещали пригласить Украину.