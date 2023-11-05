Пєсков розсмішив мережу, звинувативши МОК у подвійних стандартах

У мережі лише посміялися над "ротом путіна"

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) нібито веде політику подвійних стандартів щодо рф.

Про це заявив прессекретар президента росії Дмитро Пєсков в ефірі телеканалу "Росія 1", передає "Р-Спорт". На думку Пєскова, МОК віддаляється від ідеалів олімпізму.

"МОК крок за кроком віддаляється від ідеалів олімпізму. Ми бачимо подвійні стандарти, нічим не прикриті, крок за кроком розмиваються ідеї олімпізму. Це дуже, звичайно, сумно спостерігати", — сказав Пєсков.

У мережі висміяли прессекретаря путіна. Користувачі зазначили, що вже кому-кому, але не Пєскову міркувати про подвійні стандарти.

Нагадаємо, в МОК вважають, що росія порушила олімпійську хартію, розв’язавши війну під час олімпійського перемир’я. Водночас бойові дії в секторі Газа почалися за рік до Олімпіади, причому з нападу ХАМАС на Ізраїль, через що МОК не думає карати ізраїльських спортсменів. У рф на рівні МЗС вважають, що МОК веде політику подвійних стандартів, не караючи Ізраїль.

На цей час МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо Олімпіади-2024 поки не прийнято. В той самий час у росії активно готуються проводити альтернативні Олімпіади, зокрема Ігри дружби, куди цинічно пообіцяли запросити Україну.