"Ополчились против России": российский тренер стал посмешищем, рассказав о коварном Западе

Футбольный специалист рассказал, как западный мир унижает Россию

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался об условиях допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

Соответствующее заявление футбольного тренера приводит РБ-Спорт. Гаджиев считает, что страны Запада воюют с РФ, используя спорт. Он считает, что ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе является предательством, ведь "родина сейчас важнее любой золотой медали". К слову, Гаджи назвал тех, кто думает иначе, "уродами".

"Сейчас мы видим, как Западная Европа и США ведут против нашей страны войну. Давайте называть вещи своими именами: можно говорить про дискриминацию, ограничения, прочие вещи, но на самом деле все они ополчились против России и ведут войну.

В этой ситуации выступать под какими-то флагами, на условиях, придуманных МОК, я бы никогда не стал. Потому что Родина сейчас важнее любой золотой медали.

Думаю, такой же позиции придерживаются те, кто родился и вырос в послевоенное время ХХ века. Конечно, есть другие, процентов 10-15, которые думают иначе – в семье, как говорится, не без урода", — заявил Гаджиев.

В сети лишь посмеялись над словами 78-летнего Гаджиева. Один из пользователей назвал заявление тренера позором.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске российских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе и с некоторыми условиями. После этого Украина может объявить об бойкоте соревнований, а в Чехии показали, как должна выглядеть форма спортсменов из стран-агрессоров.