"Маразм окреп": в РФ выплачивают премиальные спортсменам за неучастие в Олимпиаде

В РФ все переворачивают с ног на голову

Олимпийский комитет России (ОКР) начал выплату компенсаций спортсменам, которые точно не попадут на Олимпийские игры в Париже согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК).

Об этом сообщил генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев, передает "Матч ТВ". По информации источника, деньги получат действующие спортсмены, выступавшие на Олимпиадах в Токио и Пекине, которые не поедут на Игры в Париже.

Олимпийские чемпионы получат по 500 тысяч рублей, серебряные призеры Игр – по 350 тысяч, бронзовые – по 250. Участники Игр в составе команды ОКР — по 150 тысяч.

"Мы начали осуществлять компенсационные выплаты спортсменам, которые точно не поедут на Олимпийские игры. На данный момент выплату получили 127 атлетов, согласно критериям, которые мы оглашали.

Выплаты будут производиться поэтапно: как только мы понимаем, что федерация не принимает участие в Играх, производим перевод", – сказал Сенглеев.

В сети находятся в недоумении, ведь спортсменам положены призовые за успешные выступления. Один из пользователей отметил, что в РФ все встало с ног на голову, из-за чего атлеты получат деньги за пропуск главного старта.

Напомним, решение МОК о допуске РФ на Олимпиаду-2024 в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями вызвало истерику в самой России. Добавим, что накануне МОК отстранил ОКР.