"В мире много войн": президент МОК поддержал РФ

Томас Бах хочет вернуть россиян в международный спорт

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах хочет, чтобы российские и белорусские спортсмены выступили на Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. Недавно МОК допустил РФ и Беларусь к Играм, правда, с некоторыми ограничениям.

Соответствующее заявление Бах сделал на форуме в Женеве (Швейцария), передает BBC. По его словам, в мире 28 военных конфликтов, включая войну в Украине, а наказывают за агрессию лишь россиян.

"Отдельные спортсмены не могут быть наказаны за действия своих правительств. Это одна из 28 войн и конфликтов в мире, а все остальные спортсмены соревнуются мирно", — сказал Бах.

Глава МОК также отреагировал на возможный бойкот Олимпиады некоторыми странами, включая Украину. Он заявил, что странам, которые не согласны с допуском россиян на ОИ, "разрешено иметь разные политические взгляды".

Ранее сообщалось, что латвийский олимпийский чемпион заявил, что пропустит Игры в Париже, если туда допустят представителей стран-агрессоров. Накануне МОК одобрил смену гражданства трем российским спортсменам без согласия Олимпийского комитета россии (ОКР).