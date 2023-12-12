В РФ сравнили олимпийского чемпиона с дворником: спортсмен собрался бойкотировать Олимпиаду с россиянами

Баскетболист не хочет соревноваться с агрессорами

Известный баскетболист 3х3 из Латвии, олимпийский чемпион Токио-2020 Наурис Миезис собирается бойкотировать Олипиаду-2024 в Париже из-за потенциального участия россиян в Играх.

Соответствующее заявление Миезиса приводит basketnews. Наурис считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) ошибся, когда допустил часть россиян на Олимпиаду в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. Баскетболист считает, что представителей стран-агрессоров не должно быть на Играх.

"Моя позиция такова, что я выступаю категорически против. Но если это окончательное решение, то я точно стану тем спортсменом, который не будет участвовать в Олимпийских играх.

Мне не нравится, когда спортсмены вмешиваются в политические дела, но на этот раз мы должны как-то отреагировать и можем как-то повлиять на ситуацию. Решение МОК, на мой взгляд, неправильное, и мы, как спортсмены, можем попытаться это исправить", – заявил Миезис.

В рф заявление олимпийского чемпиона вызвало истерику у пользователей сети. Один из них сравнил известного баскетболиста с дворником.

В рф истерят после заявления Науриса Миезиса

Напомним, решение МОК о допуске РФ на Игры-2024 не понравилось самим россиянам. К примеру, заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев заявил, что Запад воюет против РФ, используя спорт. Накануне МОК выступил категорически против выступления иностранных спортсменов на так называемых "Играх Дружбы" в России.