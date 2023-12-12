У РФ порівняли олімпійського чемпіона із двірником: спортсмен зібрався бойкотувати Олімпіаду з росіянами

Баскетболіст не хоче змагатися з агресорами

Відомий баскетболіст 3х3 з Латвії, олімпійський чемпіон Токіо-2020 Науріс Мієзіс збирається бойкотувати Оліпіаду-2024 у Парижі через потенційну участь росіян в Іграх.

Відповідну заяву Мієзіса наводить basketnews. Науріс вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) помилився, коли допустив частину росіян на Олімпіаду в нейтральному статусі та з деякими обмеженнями. Баскетболіст вважає, що представників країн-агресорів не має бути на Іграх.

"Моя позиція така, що я виступаю категорично проти. Але якщо це остаточне рішення, то я точно стану тим спортсменом, який не братиме участі в Олімпійських іграх.

Мені не подобається, коли спортсмени втручаються у політичні справи, але цього разу ми маємо якось відреагувати й можемо якось вплинути на ситуацію. Рішення МОК, на мою думку, неправильне, і ми, як спортсмени, можемо спробувати це виправити", – заявив Мієзіс.

У Росії заява олімпійського чемпіона викликала істерику у користувачів мережі. Один із них порівняв відомого баскетболіста із двірником.

В Росії істерять після заяви Науріса Мієзіса

Нагадаємо, рішення МОК про допуск РФ на Ігри-2024 не сподобалося самим росіянам. Наприклад, заслужений тренер Росії Гаджі Гаджієв заявив, що Захід воює проти РФ, використовуючи спорт. Напередодні МОК виступив категорично проти виступу іноземних спортсменів на так званих "Іграх Дружби" у Росії.