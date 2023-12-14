"У світі багато воєн": президент МОК підтримав РФ

Томас Бах хоче повернути росіян у міжнародний спорт

Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томас Бах хоче, щоб російські та білоруські спортсмени виступили на Олімпійських іграх у Парижі у нейтральному статусі. Нещодавно МОК допустив РФ і Білорусь до Ігор, щоправда, з деякими обмеженнями.

Відповідну заяву Бах зробив на форумі у Женеві (Швейцарія), передає ВВС. За його словами, у світі 28 військових конфліктів, включаючи війну в Україні, а карають за агресію лише росіян.

"Окремі спортсмени не можуть бути покарані за дії своїх урядів. Це одна з 28 воєн та конфліктів у світі, а всі інші спортсмени змагаються мирно", — сказав Бах.

Глава МОК також відреагував на можливий бойкот Олімпіади деякими країнами, включаючи Україну. Він заявив, що країнам, які не згодні з допуском росіян на ОІ, "дозволено мати різні політичні погляди".

Раніше повідомлялося, що латвійський олімпійський чемпіон заявив, що пропустить Ігри в Парижі, якщо туди допустять представників країн-агресорів. Напередодні МОК схвалив зміну громадянства трьом російським спортсменам без згоди Олімпійського комітету Росії (ОКР).