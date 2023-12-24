"Не отнимайте мечту": в МОК упрекнули Украину из-за возможного бойкота Игр

В МОК считают, что приняли золотую середину в вопросе допуска россиян на Игры-2024

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах считает, что принял правильное решение насчет допуска российских атлетов на Олимпийские игры в Париже

Соответствующий комментарий Баха приводит zeit. Томас отметил, что МОК не стал на сторону РФ и Украины в этом вопросе, что якобы означает правильность данного решения. Кроме того, Бах выступил против потенциального бойкота Игр Украиной.

"Не выполнять все требования Украины – это не значит поддерживать боевые действия, тем более с самого начала мы на стороне украинских спортсменов.

Почему Украина должна наказывать своих же атлетов из-за вторжения РФ в Украину и отнимать у них мечту об Олимпийских играх?" – заявил Бах.

Функционер доволен, что Россия и Украина остались неудовлетворены решением МОК по Олимпиаде, называя его "сбалансированным".

Напомним, МОК допустил россиян к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе и с некоторыми ограничениями. В РФ начали истерить из-за этого, а украинская сторона пригрозила бойкотом Игр, правда, не все согласны с этим.