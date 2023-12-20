Путин поручил укрепить суверенитет: в сети смеются над новым указом президента РФ

РФ хочет укрепить суверенитет в области спорта

Президент РФ Владимир Путин поручил укрепить суверенитет в области спорта. Накануне стало известно о проблемах с инвентарем в российском биатлоне.

Об этом говорится в соответствующем поручении президента России правительству, передает сайт администрации президента РФ. Путин также хочет снизить импорт спортивной продукции, необходимой для спорта высших достижений и профессионального спорта, а также поддержать российских производителей спортивной продукции.

"Внести в Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года изменения, направленные на укрепление технологического суверенитета РФ в области физической культуры, спорта и спортивной медицины и приоритетное использование отечественной спортивной продукции субъектами физической культуры и спорта в РФ, и утвердить комплекс мер по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2025-2027 годы", – говорится в документе.

В сети лишь посмеялись над очередной басней главы Кремля. Россияне понимают, что РФ не сможет наладить производство технологической спортивной продукции, а как максимум купит китайские товары, выдав их за свои. К примеру, китайский кроссовер в 2022 году выдали за "Москвич-3".

Ранее сообщалось, что в РФ юношеский турнир по летнему биатлону прошел без стрельбы, ведь организаторы не смогли купить патроны.

Напомним, российские команды по керлингу угодили в неприятную ситуацию из-за отсутствия поставок камней для игры с Запада.