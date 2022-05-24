Китай нанес россии удар в спину в спорте: подробности

Оказывается, в россии не могут сделать камень с ручкой

Российские команды по керлингу не могут вести подготовку к турнирам из-за отсутствия поставок камней для игры с Запада.

Об этом заявил президент Федерации керлинга россии (ФКР) Дмитрий Свищев на круглом столе, посвященном импортозамещению в спортивной индустрии, передает ТАСС.

По словам Свищева, мировые производители камней для игры в керлинг отказались доставлять их в рф из-за полномасштабного вторжения путинских войск в Украину. Даже Китай не спешит на помощь. Таким образом, российские команды в этом виде спорта не смогут вести нормальную подготовку.

"Производители в мире отказались возить камни в Россию. Что касается китайских производителей, то здесь нет понимания. И готовить команды без этого невозможно", – заявил Свищев.

В сети со смехом восприняли слова Свищева, отметив, что "импортозамещение" в стране не работает, хотя российские власти часто твердят, что "санкции — это польза для страны".

В сети высмеяли отсутсвие камней для керлинга в россии

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Напомним, российская лыжница заявила, что рф никуда не денется.