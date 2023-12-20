Путін доручив зміцнити суверенітет: у мережі сміються з нового указу президента РФ

РФ хоче зміцнити суверенітет у сфері спорту

Президент РФ Володимир Путін доручив зміцнити суверенітет у галузі спорту. Напередодні стало відомо про проблеми з інвентарем у російському біатлоні.

Про це йдеться у відповідному дорученні президента Росії уряду, повідомляє сайт адміністрації президента РФ. Путін також хоче знизити імпорт спортивної продукції, необхідної для спорту найвищих досягнень та професійного спорту, а також підтримати російських виробників спортивної продукції.

"Внести в Стратегію розвитку спортивної індустрії до 2035 року зміни, спрямовані на зміцнення технологічного суверенітету РФ в галузі фізичної культури, спорту та спортивної медицини та пріоритетне використання вітчизняної спортивної продукції суб’єктами фізичної культури та спорту у РФ, та затвердити комплекс заходів щодо формування сучасної галузі спортивної індустрії на 2025-2027 роки”, – йдеться у документі.

У мережі лише посміялися з чергової байки голови Кремля. Росіяни розуміють, що РФ не зможе налагодити виробництво технологічної спортивної продукції, а як максимум купить китайські товари, видавши їх за свої. Наприклад, китайський кросовер у 2022 році видали за "Москвич-3".

Раніше повідомлялося, що у РФ юнацький турнір із літнього біатлону пройшов без стрільби, адже організатори не змогли купити патрони.

Нагадаємо, російські команди з керлінгу потрапили в неприємну ситуацію через відсутність постачання каменів для гри із Заходу.